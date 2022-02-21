В Приморье за нецелевое расходование денег уволили главврача отдаленной районной больницы

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Главный врач и главный бухгалтер Красноармейской районной больницы на севере в Приморского края уволены в связи со вскрывшимися случаями нарушений при закупках, расходовании краевых средств и при начислении заработной платы. Как заявила в понедельник вице-губернатор - председатель правительства Приморья Вера Щербина, такие нарушения имеют особенно негативные последствия на фоне кадрового голода в краевой медицине.

"Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом, пусть дают свою правовую оценку, а то там "удельное княжество" устроили - сами себе заработные платы начисляли, премии родственникам. Мы не можем затащить на север высококвалифицированных специалистов - это штучный товар. А там средства не врачам распределяют, а административно-управленческому персоналу. Нужно наводить порядок в таких больницах", - передает слова Щербины пресс-служба правительства региона.

По итогам комплексной проверки в Красноармейской районной больнице были уволены главный врач и главный бухгалтер. Были установлены нарушения бюджетного законодательства: нецелевое использование средств краевого бюджета и бюджета ОМС, порядка ведения бухгалтерского учета, положений об оплате труда, законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ и услуг в части оплаты государственных контрактов.

В частности, выявлено нецелевое использование средств из краевого бюджета в размере 300 тыс. рублей, из средств ОМС - почти 1,3 миллиона. Также обнаружено неэффективное использование средств из краевого бюджета - более 191 тыс. рублей, отсутствие закупленного оборудования на сумму 566,8 тыс. рублей. Сведения о нарушениях в сфере начисления заработной платы переданы в правоохранительные органы.

"Медицинское оборудование, которое закупили и не использовали, хранилось на складах. Его уже передали в соответствующие ФАП. Мы находимся в постоянном контакте с [новым] главным врачом. Вносятся изменения в локальные нормативные акты, касающиеся системы оплаты труда - по установлению критериев стимулирующих выплат, вносятся изменения в нормативные акты, связанные с оплатой платных услуг в больнице", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Приморского края Анастасию Худченко.

По данным регионального правительства, нехватка врачей в крае в целом составляет сейчас около 15%. В 2020 году в медицинские учреждения устроились работать 417 молодых специалистов, в 2021 году - 460. Для привлечения в медучреждения края врачей и специалистов среднего звена действуют, в том числе, федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", по ним в 2021 году на работу устроился 71 специалист.