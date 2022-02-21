В Мурманской области для пациентов с COVID-19 свободно более 30% коек

По информации регионального оперштаба, максимальная загрузка ковидного коечного фонда в Заполярье (около 90%) фиксировалась осенью 2021 года при распространении дельта-штамма коронавируса.

МУРМАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Более 30% развернутых коек для пациентов с коронавирусом свободно в Мурманской области. Сейчас в Заполярье функционируют 1 202 ковидные койки, сообщил в понедельник руководитель Минздрава области Дмитрий Панычев.

"Коечный фонд региона составляет 1 202 койки, свободных коек достаточно - более 30%. Медицинское звено работает с огромной нагрузкой, 55 патронажных бригад в поликлиниках, 35 ковидных бригад в скорой медицинской помощи", - сказал Панычев на оперативном совещании в правительстве Заполярья.

Министр отметил, что в Мурманской области ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной, но находится под контролем. Преобладает омикрон-штамм коронавируса. Основная масса жителей Заполярья болеет в легкой форме или бессимптомно.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания также анонсировал очередные послабления ограничений - болельщики вновь могут посещать спортивные мероприятия на открытом воздухе и в помещениях, при наличии "ковидных" документов.

С 18 февраля власти Мурманской области отменили QR-коды в торговых центрах, кафе, ресторанах и кинотеатрах региона.

Ранее сообщалось, что пик омикрон-волны коронавируса в Мурманской области пройден. Он пришелся на 10 февраля, когда в регионе было 1 408 случаев, после чего количество заболевших стало снижаться. Сейчас в сутки фиксируется около 800 случаев. С начала пандемии в Заполярье количество заболевших ковидом превысило 119 тыс., умерли более 3 тыс. человек.