Власти Ростовской области предложат работу эвакуированным жителям Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области проанализируют профессиональный состав эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и предложат этим людям работу.

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области Василия Голубева.

"По поручению губернатора региональные ведомства должны в кратчайшие сроки проанализировать профессиональный состав прибывших граждан и по возможности предложить им работу, особенно это касается дефицитных для Ростовской области специальностей - врачей и учителей", - говорится в сообщении.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник сообщил, что работодатели в Ростовской области готовы предоставлять работу эвакуированным жителям Донбасса, банк свободных вакансий превышает 50 тыс. мест. "Есть возможность предоставлять [работу], более 50 тыс. банк свободных вакансий", - сообщил Гуськов.