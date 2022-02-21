Комитет Госдумы вернул Нарусовой законопроект об ужесточении наказания за пытки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник принял решение вернуть сенатору Людмиле Нарусовой законопроект об ужесточении уголовной ответственности за пытки по причине отсутствия на него отзывов правительства и Верховного суда РФ.

Согласно решению комитета, законопроект возвращен автору в связи с отсутствием отзывов, которые необходимы для инициатив о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ. В случае их отсутствия статья 107 регламента Госдумы позволяет вернуть текст автору.

При этом комитет по госстроительству направил в рассылку до первого чтения другой законопроект Нарусовой о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. Отзывы кабмина и Верховного суда к нему не требуются.

Ранее Нарусова внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на борьбу с пытками в исправительных учреждениях. Законопроектом, который был возвращен сенатору, пытки выделяются в самостоятельный состав преступления с максимальным наказанием до 15 лет лишения свободы. Законопроект о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ позволит обвиняемому отказаться в суде от данных на стадии досудебного разбирательства показаний, даже если они были даны в присутствии защитника. Сейчас закон не допускает такой возможности.

Госдума 16 февраля приняла в первом чтении другой, также направленный на борьбу с пытками законопроект, авторами которого выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Согласно проекту, пытки со стороны в том числе сотрудников правоохранительных органов будут наказываться лишением свободы на срок от 4 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. Законопроектом также предусмотрено определение понятия "пытка".