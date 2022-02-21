Инспекции ВОЗ на производстве "Спутника V" запланированы на март

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должны посетить в марте производственные площадки, где выпускают российскую антиковидную вакцину "Спутник V". Об этом заявила в интервью ТАСС специальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Инспекции предусмотрены на март. Это все в договоренности с Российским фондом прямых инвестиций. Инспекция всегда договаривается с производителем, когда все элементы есть", - сказала она, говоря о посещении экспертами ВОЗ мест производства "Спутника V".

Вуйнович пояснила, что на текущий момент ВОЗ рассматривает не только вакцины против коронавируса, поэтому у экспертов очень плотный график. "Это всегда было так. Мне кажется, сейчас более сорока вакцин находится в процессе преквалификации. Так что, конечно, эксперты очень загружены. Но в абсолютном приоритете вакцины против ковида", - отметила она.

"Сейчас 14 вакцин-кандидатов находятся на разных стадиях. Мы ожидаем, что, если не будет никаких задержек, процесс [квалификации "Спутника V"] будет идти своим ходом. Я неоднократно говорила, что я довольна тем, как идет процесс. Об окончательном решении, конечно, скажут эксперты стратегической группы ВОЗ, когда получат все результаты. Можем сказать, что процесс идет очень хорошо", - заключила представитель организации.