В Бурятии временно отменили проверку QR-кодов при посещении ТРЦ, кафе и ресторанов

УЛАН-УДЭ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Бурятии приняли решение смягчить ограничительные меры и временно отменили проверку QR-кодов при посещении торгово-развлекательных центров и заведений общественного питания. Об этом сообщили журналистам в республиканском оперативном штабе.

"Сегодня отмечается достаточно высокий уровень вакцинации, поэтому принято решение отменить проверку документов о вакцинации, перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции и прочих документов при посещении ряда организаций. Отменяем до 1 апреля. Дальше будем смотреть, как это повлияет на ход ревакцинации. Если темпы будут снижаться, и коллективный иммунитет, соответственно, будет слабеть, то мы вновь к этому вернемся", - сообщили в оперштабе.

Решение об отмене проверки QR-кодов не распространяется на предприятия общественного питания при проведении банкетов - там проверка QR-кодов остается обязательным условием.

Кроме того, снимается запрет на посещение ТРЦ несовершеннолетними без сопровождения взрослых. Разрешено проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, организованных на открытом воздухе, но при этом обязательно использование индивидуальных средств защиты и социальное дистанцирование. Кроме того, возобновлено проведение плановых медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медпомощи, которые проводят страховые медорганизации и территориальный фонд ОМС.

"Также увеличена разрешенная заполняемость залов кинотеатров и театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, а также учреждений при организации мероприятий в рамках реализации программы "Пушкинская карта" до 75% от единовременной пропускной способности объекта с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций", - добавили в оперштабе.

Ковид в Бурятии

По данным на утро 21 февраля, зарегистрировано 117 342 случая заражения COVID-19, из них 1 005 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 633 пациента, занятость коечного фонда составляет 76,6%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 10 835 человек. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 782 человека, из них девять - за последние сутки.

В регионе продолжается вакцинация. Первую прививку сделал 492 841 человек (68,5% от взрослого населения), вторую - 465 557 (64,7% от взрослого населения). Ревакцинацию вакцинацию начали 135 868 человек, завершили - 119 764.