Лавров: диалог РФ и стран Ближнего Востока по производству "Спутника V" продвигается

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Переговоры о локализации производства российской вакцины "Спутник V" в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки находятся на продвинутой стадии. Об этом говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". Текст обращения зачитал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Тесно взаимодействуем с ближневосточными друзьями в интересах минимизации негативных последствий коронавирусной инфекции. Уже более десяти стран региона зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V". На продвинутой стадии находятся переговоры о локализации ее производства сразу в нескольких государств Ближнего Востока и Северной Африки", - сказал он.