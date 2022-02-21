Фельдшеры скорой помощи Подмосковья запустили флешмоб в честь профессионального праздника

МОСКВА, 21, февраля. /ТАСС/. Фельдшеры скорой помощи Московской области запустили в соцсетях флешмоб, приуроченный к Дню фельдшера РФ. В постах, отмеченных хештэгом #фельдшеромбыть, они рассказывают о причинах выбора своей профессии, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"21 февраля в России отмечается День фельдшера. Уже второй год подряд фельдшеры Московской областной станции скорой помощи в этот день запускают в социальных сетях флешмоб #фельдшеромбыть. Они размещают свои истории о том, как и почему решили связать свою жизнь с этой профессией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в прошлом году во флешмобе приняли участие фельдшеры Подмосковья, в этом году к акции также присоединились специалисты из других регионов.

"В Московской области работает более 5 тыс. фельдшеров, но основная часть трудится на скорой. Все понимают, какая нагрузка ложится на специалистов последние 2 года из-за коронавируса. Поэтому я хочу поздравить всех фельдшеров региона, поблагодарить их за чуткость, профессионализм и пожелать, самое главное, здоровья", - приводятся в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.