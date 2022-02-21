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В Северной Осетии в марте готовы принять первых 500 жителей ЛНР и ДНР

В июне в регионе ожидают еще 500 жителей Донецкой и Луганской народных республик

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Северная Осетия в марте готова принять первых 500 жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В июне в регионе ожидают еще 500 человек. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер республики Лариса Туганова на аппаратном совещании.

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"В марте мы сможем принять 500 человек: в санатории "Тамиск" - 200 человек, в санатории "Осетия" - 80 человек, в санатории "Юность" - 120, еще 100 человек - в санатории "Фиагдон". С июня мы подключим пансионат "Урсдон" и разместим еще 500 человек", - сказала Туганова.

Также в республике при правительстве будет создан оперативный штаб по организации приема жителей ДНР и ЛНР.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.

Теги
РоссияСеверная Осетия
Кризис на Украине
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