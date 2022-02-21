В Липецкой области на 100% выполнили план по вакцинации взрослого населения от ковида

ТАСС, 21 февраля. Более 755,2 тыс. жителей Липецкой области сделали прививку от коронавируса, в том числе полный курс вакцинации прошли свыше 732,9 тыс. человек. План по иммунизации взрослого населения выполнен на 100,3%, сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы администрации региона.

Всего в регионе планировали привить 80% взрослого населения, или 730 008 человек.

"Привито однократно 755 230 человек, двукратно привито 732 900 человек", - рассказали в пресс-службе.

В администрации уточнили, что коечный фонд региона увеличили на 67,8% по сравнению с показателями 2 февраля. В девяти ковидных госпиталях региона создано 2 350 коек, занято 1 738, или 73,9%.

В Липецкой области отмечается рост заболеваемости коронавирусом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось в 17 раз - с 90 до 1 532. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявили более 119,7 тыс. случаев заражения, выздоровели более 100,3 тыс. человек, более 3 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим. Для посещения ряда заведений общепита, театров, музеев необходимо предъявить ковид-сертификат.