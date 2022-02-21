ВЦИОМ: россияне хотели бы видеть в паспорте дополнительную информацию про СНИЛС, ОМС и ИНН

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россияне заявили о желании видеть в своих паспортах не только обязательную информацию о семейном положении и детях до 14 лет, но еще и сведения о СНИЛС, медицинском полисе (ОМС) и ИНН. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в понедельник.

"Из дополнительных сведений россияне хотели бы добавить в паспорт номер СНИЛС и медицинского полиса (по 39%), чаще об этом сообщала молодежь (63% и 57% соответственно). На втором месте - ИНН (34%, молодежь - 57%). Третье место занимает водительское удостоверение (27%). Во внесении данной информации в паспорт заинтересованы в основном мужчины (32%) и 18-24-летние (41%)", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Кроме того, каждый пятый (20%) хотел бы видеть в паспорте гражданина РФ информацию о загранпаспорте. Еще 17% граждан высказались за добавление информации о ранее выданных российских паспортах, а каждый десятый (10%) хотел бы видеть в паспорте данные о месте работы.

Отметку о семейном положении хотели бы видеть в паспорте 56% респондентов. Чаще об этом заявляли женщины (65% против 45% мужчин) и россиян.

"Безразличны к наличию штампов о заключении и расторжении брака 38% опрошенных. Не хотели бы видеть данную отметку в удостоверении личности 5% опрошенных", - уточняется в материалах соцопроса.

Информацию о наличии детей до 14 лет хотели бы видеть 67% россиян. Порядка 27% нейтрально относятся к такой отметке, еще 5% высказались против такой записи в паспорте.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 февраля 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.