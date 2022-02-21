В Чувашии готовятся принять эвакуированных жителей Донбасса

ТАСС, 21 февраля. Власти Чувашии готовятся принять во вторник несколько сотен эвакуированных жителей Донбасса, для них подготовлены места в двух санаториях. Об этом сообщил в эфире YouTube-канала RT глава региона Олег Николаев.

"Мы готовы принять людей, которые покидают свои родные места, мы ожидаем прибытия первых нескольких сотен человек уже завтра на территорию Чувашской Республики. Республика полностью готова, мы пока определили две площадки, два санатория, которые на сегодняшний день, можно сказать, полностью готовы. Мы готовы разместить людей там и их обеспечить всеми условиями быта и проживания", - сказал Николаев.

Он добавил, что власти региона планируют организовать для прибывших медицинское сопровождение, культурную программу, предоставить при необходимости рабочие места. "Если кто-то захочет трудоустроиться на предприятиях в Чувашии, мы окажем всяческое содействие", - добавил глава республики.