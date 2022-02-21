В Москве выявили 4 997 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 4 997 против 6 388 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф .

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В относительном выражении прирост составил 0,18%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 669 186 случаев заражения.

Число умерших из-за болезни в столице возросло на 83 против 84 днем ранее, до 40 698.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 9 043 против 16 599 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 385 852 случая заражения.

Число случаев выздоровления в Санкт-Петербурге увеличилось на 6 928, до 1 127 097, число умерших - на 80, до 31 338.

Ситуация в Подмосковье

В Подмосковье выявили 2 906 случаев заражения коронавирусом за сутки против 4 187 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 926 108 случаев заражения.

Число случаев выздоровления в Подмосковье увеличилось на 5 561, до 778 798, число умерших - на 31 до 14 051.