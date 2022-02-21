Челябинские власти заявили, что область готова принять 1,3 тыс. эвакуированных с Донбасса

ЧЕЛЯБИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Челябинской области подготовили более 20 пунктов временного размещения (ПВР), в которых готовы разместить 1,3 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом ТАСС в понедельник сообщил пресс-секретарь главы Челябинской области Сергей Зюсь.

"Челябинская область готова принять 1 тыс. 200 человек в составе семей и 100 детей, оставшихся без попечения родителей. Мы ждем, готовимся", - сказал он.

18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.