Строительство проблемных соцобъектов по нацпроекту в Алтайском крае завершат в 2022 году

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Сдача нескольких социально-значимых объектов, строительство которых должно было завершиться в 2021 году в Алтайском крае, перенесена на 2022 год в связи с необходимостью пересчета проектно-сметной документации, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь губернатор региона Дмитрий Негреев. По его словам, завершение строительства объектов в текущем году "сомнений не вызывает".

"Произошло отставание от графиков строительства детских садов в Бийске (на 200 мест), Рубцовске (на 280 мест), Барнауле (на 330 мест), Белокурихе (на 280 мест), а также микрорайоне Фирсова Слобода Первомайского района (на 280 мест). Значительный рост стоимости стройматериалов привел к серьезному удорожанию объектов. Правительством края было принято решение компенсировать подрядчикам этот рост цен. Но сделано это может быть только на основании пересчета всей проектно-сметной документации и проведения ее госэкспертизы. На период проведения этих процедур некоторые подрядчики приостановили выполнение и сдачу работ на своих объектах", - сказал Негреев.

Он отметил, что завершение этих строек в текущем году "не вызывает сомнений".

При этом перенос завершения строительства этих детсадов уже стал причиной критики региона со стороны заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина, который находится с рабочим визитом в Барнауле в понедельник. Демешин вынес предостережение за перенос сроков строительства детсадов заместителю председателя правительства региона Игорю Степаненко, который курирует деятельность Министерства образования и науки в крае.

"Если говорить о создании дополнительных мест, то, к сожалению, не выполнены работы в срок по строительству пяти детсадов. Это очень много. И ни детей, ни их родителей не интересуют бюрократические проволочки, по причине которых это произошло. Как следствие - города Бийск, Рубцовск, Барнаул, Белокуриха, Первомайский район не построили детсады", - сказал Демешин.

Он уточнил, что если не будут приняты меры по завершению строительства садов, то Степаненко понесет более строгое наказание.