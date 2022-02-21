Начался прием заявок студентов для участия в конкурсе "Золотая стажировка"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Студенты вузов могут подать заявки для участия в конкурсе "Золотая стажировка", в рамках которого пройдет отбор для прохождения стажировок от ведущих российских работодателей. Об этом сообщила в среду пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Формат стажировок становится все популярнее у российских студентов: мы получили более 2 500 заявок только на этапе предварительной регистрации. Механика "Золотой стажировки" разработана специально для студентов без опыта работы, участие в конкурсе поможет сориентироваться на рынке труда. До 24 апреля мы ждем желающих обучиться грамотному трудоустройству, показать свои знания и ближайшим летом познакомиться с работой в реальной компании", - приводятся слова заместителя генерального директора АНО Алексея Агафонова.

В пресс-службе отметили, что участникам конкурса доступно более 200 стажировок по направлениям промышленности, информационных технологий, науки, экономики и управления, маркетинга и HR. При этом большинство представленных стажировок оплачиваются.

До 24 апреля участникам предстоит выбрать интересующие позиции и заполнить резюме, а также пройти тест на определение уровня способностей. Студенты также представят решения кейсов от работодателей, нацеленные на диагностику профессиональных знаний. Затем участников пригласят на онлайн-встречи с HR-специалистами и руководителями компаний.

По итогу всех этапов отбора организаторы конкурса определят финалистов, которые пройдут стажировки в компаниях во время летних каникул, а также получат ценные призы от организаторов и партнеров.