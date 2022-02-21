Поскользнувшийся в "Макдоналдс" житель Москвы требует от заведения 600 тыс. рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Житель Москвы хочет взыскать с ресторана быстрого питания "Макдоналдс" более 600 тыс. рублей за перелом плеча, который он получил после того, как поскользнулся на скользком полу в заведении. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Перовского районного суда.

"В суд поступило исковое заявление Овчинникова А. В. к ООО "Макдоналдс". В своем иске он просит взыскать утраченный заработок в размере 329 036 рублей, расходы на лечение и приобретение лекарств в размере 20 505 рублей, транспортные расходы в размере 2 168 рублей, стоимость юридических услуг на 27 500 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 250 000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований в размере 50% от суммы, присужденной судом. Общая сумма исковых требований превышает 601 тыс. рублей", - сказали в суде. Заседание по иску назначено на 16 марта.

Как сказано в исковом заявлении, Овчинников поскользнулся на мокром полу ресторана в Перовском районе Москвы. При этом указателя о том, что пол мокрый, не было. Упав, мужчина получил перелом плеча правой руки, который был зафиксирован в травмпункте.