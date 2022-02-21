Первые 1,5 тыс. жителей Донбасса прибудут в Подмосковье 22 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московская область примет первые 1,5 тыс. эвакуированных жителей Донбасса во вторник, 22 февраля. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством и главами городских округов.

"Завтра у нас прибывают первые 1,5 тыс. детей и матерей, бабушек. Преимущественно это женщины, которых мы будем встречать в Наро-Фоминске", - сказал он.

Воробьев поручил подготовить встречу прибывающих жителей Донбасса, а также присутствовать на ней главам всех городских округов, куда эвакуированные будут направлены. "Вы прекрасно понимаете, <...> в каком тревожном состоянии находятся люди. И здесь нужна наша забота, внимание. А самое главное - разговор. Я прошу вас, когда вы будете ехать к месту следования, размещения, поговорите с теми, кто приехал, объясните, куда вы размещаете и детей, и женщин, какие условия будут предоставлены", - добавил он.

Сейчас планируется разместить людей в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине. "Это первые семьи, но не последние, поэтому всех остальных глав [городских округов] я также прошу принять участие и подготовить соответствующие места. Мы должны быть рядом с теми, кто оказался в сложной ситуации, и обеспечить максимальный комфорт пребывания", - подчеркнул Воробьев.

Губернатор также отметил, что необходимо предусмотреть возможность трудоустройства эвакуированных жителей Донбасса, если появится такой запрос от них. "Если у кого-то через какое-то время возникнет желание работать, будут на то возможности у семей, прошу также эту опцию предоставить, предварительно обсудить", - поручил он.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.