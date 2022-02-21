В Калужской области подготовили пункты для приема 350 жителей ДНР и ЛНР

КАЛУГА, 21 февраля. /ТАСС/. Оздоровительные лагеря и санатории подготовили в Калужской области для приема 350 человек, эвакуируемых из Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). При необходимости количество мест для размещения может быть увеличено в два-три раза, сообщил в понедельник губернатор Владислав Шапша в эфире телеканала РБК.

"Мы готовимся к приему людей, которые приедут в ближайшее время и к нам, первые 350 человек в ближайшие дни должны приехать. <...> У нас уже созданы условия, есть пионерские лагеря, есть санатории, которые позволят обеспечить комфортные условия для этих людей. Но, если будет необходимо, можем в два-три раза увеличить это количество", - сказал Шапша.

Отвечая на вопрос ведущего о возможности введения режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, Шапша отметил, что такие меры могут быть приняты по необходимости. "В 2014 году Калужская область принимала людей с юго-востока Украины и, учитывая, что нужно быстро большое количество людей переместить по территории региона, сохранив их безопасность, получив возможность решить их бытовые проблемы, для этого требуется принятие таких решений иногда", - сказал он.

Ранее в своем Telegram-канале губернатор сообщил, что в регионе комплектуется гуманитарный груз, в ближайшие дни в Ростовскую область отправят первую партию с водой, продуктами, предметами первой необходимости.

Восемнадцатого февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.