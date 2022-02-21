Толщина льда на озере Байкал отмечается на 13-27 см меньше нормы

ИРКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Толщина льда на озере Байкал, по данным на 21 февраля, преимущественно меньше нормы - на 13-27 см в зависимости от местности. Ледовый покров установился позже, чем обычно, сообщается в понедельник на сайте Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В 2022 году ледяной покров на озере Байкал установился преимущественно во второй половине января, что на 9-12 дней позже средних многолетних сроков. По данным наблюдений 21 февраля, толщина льда на озере Байкал изменяется в пределах 40-86 см: в северной акватории озера это на 13-20 см меньше нормы, в средней части озера - на 25-27 см меньше нормы, в районе острова Ольхон (поселок Хужир) - около нормы, в южной акватории озера - на 6-19 см меньше нормы", - говорится в сообщении.

Местами в прибрежной части озера образовались торосы - скопления обломков льда.

В Иркутской области в конце осени - начале зимы в 2021 году затянулся ледостав из-за теплой погоды. Зимой фиксировались температуры выше климатической нормы. Например, в январе было до шести градусов теплее, чем обычно. В феврале были дни, когда температура воздуха превышала норму на 9-11 градусов. Морозы этой зимой в регионе были непродолжительными.

Ледовая переправа, проходящая по льду Байкала и соединяющая остров Ольхон с материком, в 2022 году открылась 18 февраля - на неделю позже, чем в предыдущие два года. Подготовка трассы была затруднена сложным льдом. Переправа будет функционировать, пока позволит ледовая обстановка. В 2021 году она закрылась 26 марта, в 2020 году - 20 марта.

Байкал - самое глубокое озеро на планете, включено в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это популярное туристическое направление в Иркутской области и Республике Бурятия. Зимний Байкал привлекает туристов со всего мира чистым и прозрачным льдом, на февраль и март приходится пик зимнего туристического сезона. Остров Ольхон называют географическим, историческим и сакральным центром Байкала. Летом между материком и островом курсируют паромы, а в период, когда лед не окреп - суда на воздушной подушке.