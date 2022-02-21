Более 10 тыс. тонн снега вывезли из Екатеринбурга за сутки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты устраняют последствия снегопада в Екатеринбурге, где жители с прошлой недели жалуются на низкую видимость и передвижение на дорогах, за сутки на полигоны вывезли более 10 тыс. тонн снега. Всего к работам привлекли более 360 рабочих и 160 единиц техники, сообщили в пресс-службе мэрии города в понедельник.

"Днем 20 февраля на уборке улично-дорожной сети было задействовано 363 рабочих и 161 единица спецтехники. <…> На полигоны было отправлено более 4 тысяч тонн снега", - говорится в сообщении. При этом ночью с воскресенья на понедельник работы по очистке города были продолжены, с улиц было вывезено еще почти 9 тыс. тонн снега.

В пресс-службе отметили, что особое внимание районные дорожно-эксплуатационные управления уделили расчистке обочин дорог от наката, а также уборке тротуаров и подходов к пешеходным переходам от снега. Для борьбы с наледью на дорогах и тротуарах мегаполиса было израсходовано 1,6 тонны противогололедных материалов и более 14 тонн фракционного песка.

По данным Уральского гидрометцентра, 21 февраля в Екатеринбурге установилась облачная погода, местами мокрый снег. Температура воздуха поднялась до плюс 3 градусов. Жители города с прошлой недели жалуются на низкую видимость и передвижение на дорогах.