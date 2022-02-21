Во всех ПВР Ростовской области организованы занятия с эвакуированными из Донбасса детьми

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Учебный процесс для эвакуированных из Донбасса детей организован во всех пунктах временного размещения (ПВР) в Ростовской области, также сформированы досуговые классы, проводятся развлекательные программы. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

"Что касается волонтеров, в каждом пункте временного размещения работают группы педагогов-вожатых, непосредственно проводят обучающие программы", - сказал Никиточкин.

Он добавил, что также для эвакуированных детей сформировали при ПВР досуговые классы, где есть письменные принадлежности, краски, волонтеры организуют развлекательные программы. "Побывали в ПВР в городе Шахты: волонтеры по линии культуры организовали шоу для маленьких детей с участием ростовых кукол", - отметил глава комитета.

Ранее в пресс-службе губернатора Ростовской области сообщали, что школы региона примут на обучение 1 977 учащихся, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).