В МЧС сообщили, что переселенцев из Донбасса готовы принять 43 региона

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, прибывающих из-за обострения ситуации в регионе, готовы принять 43 региона России, всего подготовлено почти 400 пунктов временного размещения вместимостью 42 тыс. человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В РФ продолжается размещение вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской республик. Всего в 43 регионах подготовлено почти 400 ПВР общей вместимостью 42 тысячи человек, в резерве находятся еще 149 ПВР на более 54 тысячи мест", - сказали в пресс-службе.