В Орловской области для беженцев ЛНР и ДНР развернули шесть пунктов временного размещения

ТАСС, 21 февраля. Власти Орловской области подготовили шесть пунктов временного размещения на базе санатория, социальных центров, детских лагерей для размещения эвакуированных жителей из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщила пресс-служба правительства региона.

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орловской области планируется организовать пять пунктов временного размещения для эвакуированных жителей.

"Для приема беженцев на Орловщине создано шесть пунктов временного размещения на 540 мест", - говорится в сообщении.

Эвакуированных жителей разместят в санатории "Дубрава", семьи с детьми планируется отправить в детские лагеря "Ветерок" и "Орловчанка". Для семей без детей предусмотрено размещение в центрах социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Солнышко" и "Березка". Также 60 дополнительных мест запланированы в резерве Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина. Для размещения эвакуированных жителей ДНР и ЛНР с признаками ОРВИ подготовили обсервацию.

"Будет проработан вопрос выделения финансовых средств областного бюджета в целях оказания содействия планирующим в дальнейшем вернуться на Украину (в части приобретения билетов, оплаты транспортных расходов на дорогу и других расходов). Также будет проработан вопрос об источниках финансирования и предусмотрена возможность выделения финансовых средств областного бюджета для легализации лиц в пунктах временного размещения", - добавили в пресс-службе.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.