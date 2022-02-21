В Подмосковье возобновили плановое оказание медпомощи

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московская область с сегодняшнего дня возвращается к плановому оказанию медицинской помощи в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк в ходе совещания у губернатора региона Андрея Воробьева.

"Обстановка у нас <...> стабилизируется, мы регистрируем снижение заболеваемости ковидом. С сегодняшнего дня мы открываем, во-первых, самозапись пациентов к врачам-специалистам и терапевтам, возобновляем профилактические осмотры и диспансеризацию населения и возобновляем работу всех профилей дневных стационаров. Поэтому прошу глав [городских округов] проинформировать жителей о возврате амбулаторной службы к обычному режиму работы", - сказал он

Сапанюк напомнил, что эти ограничения были введены в связи с высокими темпами роста заболеваемости ковидом, которые отмечались в Подмосковье с 20 января. "В результате сформировался лист ожидания плановой помощи, который на сегодняшний день насчитывает более 2,5 тыс. человек", - уточнил он.

По словам министра, за прошедшую неделю в регионе отмечается двукратное снижение числа новых случаев коронавируса, уменьшение на 17% количества лечащихся на дому пациентов, снижение числа вызовов врача на дом вдвое и уменьшение на 30% количества госпитализаций в сутки.

"По структуре заболеваемости мы регистрируем рост числа пациентов старшей возрастной группы, старше 60 лет, а заболеваемость [среди] детей среднего возраста, напротив, имеет тенденцию к снижению", - добавил он, уточнив, что с 12 по 18 февраля основная доля госпитализированных пришлась на пожилых граждан - 74%.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 926 108 случаев заражения, в том числе 2 906 зарегистрированы за последние сутки, выздоровели 778 798 человек, умер 14 051. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошли 4 983 224 человека, коллективный иммунитет составляет 61,3%.