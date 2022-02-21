Фестиваль "Зимняя Знаменка" соберет студотряды из Москвы, Кирова и Перми на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. XVII фестиваль "Зимняя Знаменка" соберет 23 февраля студенческие отряды из Свердловской области, Москвы, Кирова и Перми - около 800 человек - в Екатеринбурге. Их ждут состязания в танцах на льду, исполнении песен и чтении стихов, сообщила в понедельник в Уральском региональном центре ТАСС экс-командир штаба студенческих отрядов "Объединенный" Ксения Ваулина.

"Зимняя Знаменка" - проект одного из старейших в России фестивалей студотрядовской песни "Знаменка", который возник в 1978 году.

"Три основных конкурса [будут в программе в этом году]: конкурс стихов, конкурс песен и танцы на льду. <…> У нас в этом году едут Киров, Москва, ежегодно приезжает Пермь" - сказала Ваулина. Всего ожидается порядка 800 участников.

Организаторы обещают соблюсти необходимые меры безопасности: участники, в частности, будут находиться на площадке в масках.

Председатель правления молодежной общественной организации "Свердловский областной студенческий отряд" Лейла Расулова отметила, что определена дата проведения юбилейного, сорок пятого всероссийского фестиваля "Знаменка" - он пройдет с 5 по 7 августа. "И мы надеемся, что мы вернемся на родную площадку на берег реки Пышма. Потому что в 2020, 2021 годы нам приходилось менять формат проведения, переносить сроки", - добавила она.