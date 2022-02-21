В РФ зарегистрировали ПЦР-тест, который в одной пробирке выявляет ковид и штамм "Омикрон"

ВЛАДИМИР, 21 февраля. /ТАСС/. Росздравнадзор зарегистрировал набор реагентов для проведения ПЦР-теста, который в одной пробирке выявляет наличие коронавируса и определяет штамм "Омикрон". Разработка позволит сократить время проведения исследования, увеличить пропускную способность лабораторий и уменьшить себестоимость теста, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе фармкомпании "Генериум".

Как пояснили в компании, ранее появившиеся на рынке тесты сначала выявляют наличие коронавируса, затем определяют штамм.

"АО "Генериум" в партнерстве с ООО "Тестген" и ГБУЗ "ДЦЛИ Департамента здравоохранения города Москвы" сообщают о регистрации Росздравнадзором <...> набора реагентов "CoV-2-dif-O" для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 c дифференциацией штамма B.1.1.529 "Omicron" методом ПЦР-РВ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, выявление РНК коронавируса проводится методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в реальном времени. Тест позволяет определять наличие характерных мутаций в N-гене и выявлять РНК генетического варианта "Омикрон". Регистрация новой тест-системы позволит наладить мониторинг за циркуляцией разновидности вируса "Омикрон" с целью проведения необходимых противоэпидемических и клинических мероприятий.

"Особенность нового теста заключается в том, что выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 и дифференциация штамма "Омикрон" происходит в одной ПЦР-пробирке, это сокращает время анализа и позволяет исследовать максимальное количество образцов за одну постановку. Различные формы комплектации делают работу с тестом максимально удобной для всех типов лабораторий. Отдельно стоит отметить форму комплектации Cito, которая дает возможность проведения анализа без выделения РНК. Таким образом, время проведения исследования составляет 1,5 часа, что существенно увеличивает пропускную способность лабораторий, уменьшает себестоимость проведения анализа, а также снижает риск получения некорректных результатов", - добавили в компании, уточнив, что тест уже доступен Минздраву.

"Генериум" - научно-производственная фармацевтическая компания полного цикла, располагает собственным R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки) парком, способным осуществить разработку любого биотехнологического препарата от создания молекулы до начала промышленного выпуска. Производственная площадка компании выпускает ассортимент биотехнологических лекарственных препаратов и готова к выпуску биомедицинских клеточных продуктов.

В 2020 году компания зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на коронавирус, сейчас проводятся исследования назальной формы "Спутника V".