Опубликован документ кабмина о выделении 5 млрд руб. на выплаты эвакуированным из Донбасса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Распоряжение правительства России о выделении МЧС 5 млрд рублей для выплат жителям Донбасса, эвакуированным в Ростовскую область, опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2022 году МЧС России для предоставления разовой финансовой помощи в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету Ростовской области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, постоянно проживающих на территории Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию РФ (Ростовская область) в экстренном массовом порядке <...>, бюджетные ассигнования в размере 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента России Владимира Путина эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.