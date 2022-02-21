В Ростовской области за сутки разместили в ПВР 2,3 тыс. эвакуированных из Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Порядка 2,3 тыс. жителей, эвакуированных из Донбасса, разместили в пунктах временного размещения (ПВР) в Ростовской области за сутки, сообщили журналистам в правительстве региона.

"В пункты временного размещения прибыли 2,3 тыс. беженцев, все они размещены в ПВР, обеспечены предметами первой необходимости, горячим питанием", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что на данный момент в 99 ПВР области находится свыше 6 тыс. человек, почти половина из них - дети. Все размещенные в ПВР жители Донбасса обеспечены предметами первой необходимости, горячим питанием.

"Для доставки населения от пунктов пропуска до ПВР и ж/ д станций задействованы более 140 автобусов", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что для обеспечения жизнедеятельности прибывающих граждан привлечено около 1,5 тыс. специалистов служб экстренного реагирования.

В правительстве также сообщили, что из Ростовской области поездами в другие регионы страны за сутки вывезли более 7 тыс. эвакуированных из Донбасса. Для отправки задействовали девять поездов.