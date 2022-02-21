Ростовские власти прорабатывают вопрос выплат для воспитанников детдомов Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области в данный момент прорабатывают вопрос организации выплаты эвакуированным воспитанникам детских домов Донецкой и Луганской народных республик. В целом выплата в 10 тыс. рублей предназначена для каждого эвакуированного жителя Донбасса, который пересек границу с РФ, сообщила в понедельник в ходе прямого эфира в Instagram заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Елена Калугян.

"Выплата положена на каждого пересекшего границу. То есть если выезжает, например, мама и несколько детей, то выплата будет на всех: на маму и на следовавших с ней детей", - сказала Калугян.

Она уточнила, что также власти прорабатывают вопрос выплаты детям, прибывшим без родителей. По ее словам, выплата будет осуществляться вне зависимости от региона, где размещены эвакуированные. Для получения поддержки необходимо заявление, наличие открытого счета и паспорт гражданина или свидетельство о рождении детей.

В пятницу 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.