В Казани численность населения превысила 1,3 млн человек

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Численность населения Казани превысила 1,3 млн человек согласно предварительным результатам Всероссийской переписи, по данным переписи населения 2010 года, число казанцев составляло более 1,1 млн. Об этом в понедельник на сессии Казанской городской думы заявил мэр города Ильсур Метшин.

"Численность населения согласно предварительным данным Всероссийской переписи составили свыше 1,3 млн человек. Казань, как мы и планировали, стала городом-магнитом для студентов и молодежи. Сегодня у нас обучается 168 тыс. студентов из 70 стран. Доля иногородних студентов составляет более 65%, в том числе иностранцев 9,5%", - сказал Метшин.

В школах Казани обучаются 158 тыс. школьников, что на 11 тыс. больше, чем в 2020 году. Прогнозируется, что через 5 лет их число вырастет на 30% и превысит 200 тысяч. В детских садах воспитываются 78 тыс. детей.

По словам мэра, средняя продолжительность жизни в Казани составляет 76,3 года. Почти 53% казанцев регулярно занимаются физической культурой и спортом.

Согласно данным Татарстанстата, на 1 января 2021 года в столице Татарстана насчитывалось более 1,2 млн жителей. Казань входит в топ-5 крупнейших городов России.