В Томской области впервые за 10 лет обнаружили стадо северных оленей

ТОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Стадо северных оленей впервые за последние 10 лет обнаружили в Васюганском заповеднике в Томской области, сообщила ТАСС в понедельник замдиректора заповедника по научной работе и экологическому просвещению Татьяна Черникова. Ранее из-за браконьеров охотоведы периодически фиксировали лишь отдельных особей.

"На протяжении порядка десяти лет <…> охотоведы северных хозяйств, которые прилегали к территории Васюганского заповедника, говорили, что ушел северный олень. <…> Фиксировали единичные следы. <…> Когда в 2017 году учредили заповедник, <…> люди стали минимально беспокоить животных на этой территории, а потом, когда мы наняли в охрану инспекторов из уважаемых местных жителей, в 2020 году начали проводить учет животных, и вот впервые вместо единичных особей обнаружили стадо из семи-восьми голов", - отметила Черникова.

Работники заповедника планируют разместить в местах оленьих стоянок солонцы (кормушки для подкормки животных солью), чтобы животные не уходили из этой местности.

Замдиректора уточнила, что если раньше стада оленя можно было заметить на болоте, на открытой местности, то теперь эти животные держатся ближе к границе с лесом. Восстановление численности северного оленя является одной из задач Васюганского заповедника.

Васюганский заповедник охватывает часть территории самого большого в мире Васюганского болота и располагается в двух областях - Томской и Новосибирской. Его общая площадь составляет 614 тыс. га.