В Северной Осетии вуз заключит соглашение по обучению иностранных студентов

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (СКГМИ) в Северной Осетии заключит сотрудничество с федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Об этом ТАСС сообщил и. о. ректора института Игорь Алексеев.

"В рамках сотрудничества планируется укрепление программ и реализация в разных объемах дополнительной программы для иностранных граждан "Русский язык. Курсы". Открыто подготовительное отделение для иностранных граждан и лиц без гражданства - естественно-научный профиль. Также будет организована летняя школа для иностранных студентов, участие в различных международных выставках. Особое внимание будет уделено реализации международных стипендиальных (грантовых) программ, включая программы Erasmus и DAAD", - сказал Алексеев.

По его словам, планируется и развитие программ двойных дипломов, участие в международных программах сотрудничества TEMPUS (TACIS), INTAS, COPERNICUS, NATO, NORDIC и других.

С декабря 2021 года совместно с управлением международных и внешних связей СКГМИ студенты и магистранты вуза подали несколько заявок на соискание различных международных стипендий и грантов.

Студент СКГМИ Тальха Ильхаб из Марокко в настоящее время проходит конкурсный отбор по программе двойных или тройных дипломов, которая инициирована Санкт-Петербургским Горным университетом. При положительном результате отбора будет заключен договор сотрудничества, в рамках которого соискатель сможет проходить обучение сразу в нескольких вузах. В рамках этой программы при условии прохождения по конкурсу представитель СКГМИ будет обучаться в Технологическом университете Лаппеенранта-Лахта (Финляндия).

"Несомненно, одной из целей СКГМИ является укрепление международных позиций и заключение договоров о сотрудничестве с рядом зарубежных университетов и компаний, научными и образовательными организациями, представителями муниципальной и административной власти других стран, с целью формирования консорциумов и партнерств для участия в международных программах", - отметил Алексеев.

Социальная адаптация для иностранных студентов

В настоящее время в вузе обучается 401 иностранный студент на основных образовательных программах электромеханического, горно-металлургического, факультета информационных технологий и электронной техники, архитектурно-строительного. Также 26 человек обучаются по дополнительной программе русскому языку.

В прошлом году в вузе для иностранцев открылся Центр социальной адаптации. Ежемесячно в нем проводятся просветительские и культурно-творческие мероприятия, в том числе и выездные экскурсии.

Иностранные учащиеся принимали в 2021 году участие и в ряде международных творческих конкурсов: эссе на русском языке "Сила мысли - сила слова", конкурс чтецов "Вдохновленные русским поэтическим словом". Мероприятия были реализованы при поддержке Министерства просвещения РФ. Студенты СКГМИ получили дипломы 1 и 2 степени.