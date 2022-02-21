В Ульяновской области ввели режим ЧС в связи с принятием эвакуированных жителей Донбасса

ТАСС, 21 февраля. Режим ЧС ввели в Ульяновской области в связи с прибытием в регион эвакуированных жителей Донбасса, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В Ульяновской области в связи с приемом беженцев из регионов Донбасса введен режим чрезвычайной ситуации", - сказано в сообщении.

Глава региона сообщил, что 22 февраля в регион прибывает первая группа граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, в количестве более 600 человек. В основном это женщины с детьми и пожилые граждане.

В Ульяновске для прибывающих развернуты восемь пунктов временного размещения на базе гостиничных комплексов и санаториев, зарезервировано порядка 700 мест. Сейчас по поручению губернатора в муниципальных образованиях области ведется работа по организации дополнительных мест временного проживания граждан.

Также губернатор Алексей Русских поручил профильным ведомствам организовать оперативную транспортировку беженцев к местам временного пребывания, оказать необходимую медицинскую и психологическую помощь, меры социальной поддержки, обеспечить их питанием, вещами первой необходимости. Для детей предусмотрены свободные места в дошкольных учреждениях и возможности для организации учебного процесса.