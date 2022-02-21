Свидетель заявил, что Навальный тратил пожертвования на свою кампанию на личные нужды

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный знал о невозможности своего участия в выборах президента России, но собирал пожертвования на свою кампанию, которые тратил на личные нужды. Об этом в понедельник в своих показаниях Лефортовскому суду Москвы сообщил бывший соратник Навального Виталий Серуканов.

"Все знали, что Навальный не может участвовать в выборах президента. Но этот факт старались не афишировать, чтобы не уменьшить поток пожертвований", - рассказал суду свидетель.

Серуканов работал в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией), но в 2017 году уволился. Работу в фонде свидетель охарактеризовал как "идеологическое рабство, а саму организацию назвал "тоталитарным сообществом, основанным на культе личности Навального". Согласно его показаниям, сотрудники фонда получали скромную зарплату, от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, в то время как Навальный свободно тратил на личные нужды собранные для политической работы деньги.

"Навальный был токсичным и ссорился со всеми оппозиционными политиками. Он делил людей на первый и второй сорта и всегда легко отказывался от своих соратников", - заявил Серуканов.

Лефортовский суд Москвы слушает новое дело в отношении Навального на выездном заседании в исправительной колонии во Владимирский области, где блогер отбывает наказание. Его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. По версии следствия, Навальный похитил около 2,7 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований ФБК.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.