В Северной Осетии число заражений коронавирусом сократилось за неделю на 5,6%

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Северной Осетии снизилось на 5,6% за неделю. Об этом на аппаратном совещании в понедельник сообщил главный санитарный врач республики Алан Тибилов.

"За прошедшую неделю зарегистрировано на 5,6% меньше случаев заболевания коронавирусом, чем неделей ранее. В среднем за сутки регистрировалось 198 случаев. Коэффициент распространения был ниже 1, количество внебольничных пневмоний снизилось на 35,3%. Также обращаемость в ковидные госпитали снизилась на 38%, госпитализация на 35,8%", - сказал Тибилов.

По его словам, за прошлую неделю число заражений составило 1 387, в то время как неделей ранее этот показатель достигал 1 469. Тибилов подчеркнул, что снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

На сегодняшний день в стационарах Северной Осетии лечатся 806 человек. За сутки госпитализировано 26 человек, три человека умерли, выписаны двое.