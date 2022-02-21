Еще 25 школ планируют начать строить в Подмосковье в июне

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил начать строить в регионе 25 новых школ в начале июня.

"Я предлагаю на День защиты детей или, может быть, День России, в общем, в первой декаде июня, лучше это будет 1 июня, заложить следующие 25 новых школ", - сказал Воробьев в ходе совещания с правительством и главами городских округов.

Он добавил, что если строительство школ начнется в начале июня 2022 года, то первые ученики сядут за парты новых школ уже в сентябре следующего года.

Губернатор добавил, что ежегодно в Подмосковье строят около 25-30 школ.