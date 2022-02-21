В регионах УрФО в ближайшие три дня ожидаются потепление и метели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Температура воздуха в ряде регионов Уральского федерального округа в дневные часы поднимется выше нуля в ближайшие три дня. В некоторых регионах ожидаются метели, снег и сильные порывы ветра, сообщили в региональных гидрометцентрах в понедельник.

"[В Свердловской области 22 февраля] переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - минус пять, минус 10, днем - плюс один, плюс четыре, местами порывы ветра до 14 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К четвергу в ночные часы потеплеет до минус одного, минус шести.

В Курганской области к четвергу потеплеет до плюс трех градусов с минус одного, минус шести в дневные часы, возможны метели и порывы ветра до 15 м/с. Снег и порывы ветра до 17 м/с ожидаются в Челябинской области, к четвергу в ночные часы потеплеет с минус четырех, минус девяти до минус одного, минус шести.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области к четвергу ночные температуры поднимутся с минус пяти - минус 10 до минус двух - минус семи, дневные - с нцля - минус пяти до минус двух - плюс трех, возможен мокрый снег. Потепление ожидается и в Югре: с минус одного - минус шести до плюс двух градусов в дневные часы к четвергу, местами порывы ветра - до 14 м/ с. В Ямало-Ненецком автономном округе к среде незначительно похолодает: с минус девяти - минус 14 до минус 13 - минус 18 в ночные часы, местами умеренный снег.

Управление ГИБДД в Екатеринбурге предупреждает, что в связи с потеплением пешеходам рекомендовано передвигаться только по тротуарам и переходить проезжую часть по переходам, убедившись в безопасности, а водителям - соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу мэрии города, что за сутки специалисты вывезли на полигоны более 10 тыс. тонн снега. Днем 20 февраля было задействовано 363 рабочих и 161 единица спецтехники.