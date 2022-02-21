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Власти Ростовской области заявили, что все ПВР в приграничном районе полностью заполнены

Всего на территории области 99 пукнтов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Все пункты временного размещения (ПВР) на территории приграничного Неклиновского района Ростовской области, который первым начал принимать эвакуированных с востока Украины, заполнены на 100%, сообщила ТАСС замглавы района Ольга Терещенко.

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"В районе шесть ПВР, у нас уже все заполнено, работаем", - сказала Терещенко.

Всего, по данным властей региона, по состоянию на утро понедельника, на территории Ростовской области в 99 ПВР размещены более 6 тыс. человек, половина из них - дети. Только за последние сутки в ПВР прибыли 2,3 тыс. человек.

 

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