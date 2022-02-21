Пять компаний из Подмосковья предоставят по 100 млн рублей для помощи беженцам из Донбасса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пять строительных компаний, работающих на территории Московской области, предоставят по 100 млн рублей для оказания помощи беженцам из Донбасса, об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с правительством и главами городских округов губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В завершение этой темы (помощи беженцам из Донбасса - прим. ТАСС) хотел бы поблагодарить наших пять ведущих строительных компаний. Сегодня мы получили от них подтверждение о готовности помочь. Каждая из пяти компаний перечислит по 100 млн рублей внебюджетных средств для того, чтобы мы смогли оказать дополнительную помощь и внимание, <...> которые, очевидно, будут необходимы", - сказал Воробьев.

Названия компаний губернатор не уточнил.

"Также хочу сказать, что на этой неделе, завтра и послезавтра мы отправляем гуманитарный груз в Ростов для того, чтобы оказать дополнительную помощь", - сказал Воробьев, добавив, что работа по сбору помощи ведется региональным отделением партии "Единая Россия".