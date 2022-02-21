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Пандемия COVID-19

Дегтярев сообщил, что Жириновский идет на поправку

По словам главы Хабаровского края, лидер ЛДПР находится в больнице "под наблюдением лучших врачей России"

ХАБАРОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского, у которого был диагностирован коронавирус, улучшается. Об этом сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время прямого эфира в соцсетях в понедельник.

"Владимир Вольфович идет на поправку. С момента положительного теста я с ним всегда был на связи. Как вы знаете, не афишировали по решению семьи, то, что он заразился. Сейчас он в больнице под наблюдением лучших врачей России. Уже дает указания по телефону фракции ЛДПР", - сказал Дегтярев, который является координатором регионального отделения ЛДПР, отвечая на вопрос подписчика.

В пресс-службе Минздрава ранее сообщали, что Жириновский находится в больнице в связи с диагностированным у него коронавирусом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля, его состояние оценивалось как стабильное.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияДегтярев, Михаил ВладимировичПандемия COVID-19
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