Чуприян проверил работу пунктов временного размещения на границе с ЛНР

ГУКОВО /Ростовская область/, 21 февраля. /ТАСС/. Врио главы МЧС Александр Чуприян проверил работу пунктов временного размещения, где находятся эвакуированные жители Луганской народной республики. В понедельник он побывал в четырех ПВР, чтобы выяснить, с какими проблемами сталкиваются люди.

"Мы были беженцами и в 2014 году, но тогда бежали на Украину. Здесь прием намного лучше, чем у нас был. И накормили, и обогрели, так что вопросов никаких нет", - рассказала жительница ЛНР. По ее словам, когда объявили эвакуацию, она собралась за полчаса, ехали всю ночь. "Мы с 2014 года только все отстроили и вот опять", - рассказала женщина.

В основном их интересуют вопросы получения выплат и гражданства РФ, в том числе на детей. "Если вы отдали документы на получение выплат, деньги поступят оперативно. Все проблемные вопросы будут отрегулированы и решены", - заверил Чуприян.

Пункты временного размещения в приграничном Гукове развернуты на базе общежитий и детских садов. В них живут женщины с маленькими детьми. Их обеспечивают всем, в том числе памперсами для грудничков. "Условиями мы очень довольны, питание хорошее. Единственное, за что мы переживаем, - за мужей, которые остались там. Мы устали от войны, от неизвестности, мы взяли только самое ценное, что у нас было", - рассказали они.

В пункты временного размещения поступает гуманитарная помощь, которая сразу сортируется, в основном это одежда. Как рассказали волонтеры, женщинам не хватает домашних вещей, например тапочек. "Вы сейчас ближе к людям в ПВР, как никто другой. Если у вас возникают вопросы, обращайтесь сразу в штаб, мы будем моментально реагировать", - отметил врио главы МЧС.