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На Ставрополье в три раза увеличили размер выплаты за медаль "Материнская слава"

В зависимости от степени медали женщинам выплатят 100, 150 и 200 тыс. рублей

СТАВРОПОЛЬ, 21февраля. /ТАСС/. Многодетные матери Ставропольского края, награжденные медалью "Материнская слава", с 2022 года будут получать увеличенную в три раза единовременную выплату. Об этом сообщила журналистам в понедельник министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова.

"Увеличена единовременная выплата, которая выплачивается многодетным матерям при вручении награды "Материнская слава". Напомню, что до этого она была 30, 50 и 70 тыс. рублей в зависимости от степени медали, которой награждается мать. Теперь эта выплата будет 100, 150 и 200 тыс. рублей с этого года. То есть у нас в крае многодетная мама при награждении медалью "Материнская слава" будет получать теперь такую единовременную выплату", - сказала она.

По ее словам, в регионе все меры социальной поддержки с 2022 года проиндексированы на 4%.

"Все меры социальной поддержки проиндексированы на 4% с 1 января текущего года. Что касается денежных выплат, которые выплачиваются в размере прожиточного минимума, они так же были увеличены и тоже в среднем получилось 4%", - добавила Мамонтова.

Медаль "Материнская слава" учреждена на Ставрополье в 2008 году. Ею награждаются многодетные матери, постоянно проживающие на территории края не менее 10 последних лет, родившие и достойно воспитавшие пятерых и более детей, при достижении младшим ребенком восьмилетнего возраста.

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