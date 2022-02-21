Вице-губернатор Петербурга заявил, что говорить об отмене QR-кодов пока преждевременно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Текущий уровень заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге пока не позволяет снять ограничения, связанные с необходимостью предъявления QR-кодов о вакцинации от ковида или перенесенном заболевании. Об этом ТАСС сообщил в понедельник вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Снятие и ввод QR-кодов - это выводы, которые делаются [на основании] большой совокупности факторов. Это и заболеваемость, и заполяемость койкомест в больницах, и многие другие факторы. И если нам они позволят - мы следим за ними в ежедневном режиме - если у нас будет такая возможность, мы это сделаем. На сегодняшний день - при том темпе заболеваемости и той заполяемости больничных коек - говорить об этом преждевременно", - сказал Пиотровский, отвечая на вопрос о том, при каких условиях будет рассматриваться снятие ограничений по QR-кодам в общественных местах.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается напряженной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом опустился до 9 043 человек, по этому показателю он занимает первое место среди регионов России. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,3 млн случаев заражения. Выздоровели более 1,1 млн человек (6 928 за сутки), умерли 31 338 (80 за сутки).

Действующие ограничения

Согласно ранее принятому постановлению городского правительства, в Петербурге с 21 февраля ресторанам, кафе, циркам, концертным залам и кинотеатрам разрешено работать до двух часов ночи. До сегодняшнего дня указанные заведения в Петербурге могли работать до 00:00. Кроме того, с понедельника возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий тоже продлевается до двух часов ночи. Также в городе с 21 февраля снимается введенный месяц назад временный запрет на проведение медосмотров, плановой медпомощи и диспансеризации.

В то же время в Петербурге действует система предъявления QR-кодов о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки для допуска на мероприятия и в общественные места, включая музеи, театры, спортивные залы, непродовольственные магазины, кафе и рестораны.