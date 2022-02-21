В Кургане отремонтируют около 20 км дорог к школам и детсадам в 2022 году

ТАСС, 21 февраля. Власти отремонтируют в Кургане почти 20 км ведущих к образовательным учреждениям дорог в 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона в понедельник.

"Уже к началу нового учебного года дороги "к знаниям" станут безопаснее и в центральной части Кургана, и в его микрорайонах. В текущем году в областном центре планируется привести в нормативное состояние 12 объектов улично-дорожной сети, ведущих к образовательным и дошкольным учреждениям, общей протяженностью порядка 17 км", - говорится в сообщении с уточнением, что рабочие приступят к работам в апреле.

Директор департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Ирина Саблукова отметила, что помимо ремонта проезжей части дополнительно проектируются перильные ограждения, светофоры и пешеходные переходы - там, где это необходимо.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента РФ о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".