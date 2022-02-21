Принимающим жителей Донбасса регионам окажут помощь из федерального бюджета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Регионам России, которые принимают эвакуированных жителей Донбасса, будет оказана помощь из федерального бюджета. Об этом ТАСС сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
"Безусловно, федеральная помощь будет оказана. Согласно действующим нормам, это предусмотрено. По факту это будет компенсировано, регионы это знают", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли субъектам оказана помощь из федерального бюджета. Кроме того, врио министра сообщил, что Росрезерв приступил к выдаче необходимого имущества для ПВР.
Как сообщили в МЧС, уже 43 из 85 регионов России готовы принять людей, выехавших из Донецкой и Луганской народных республик, для них подготовлено почти 400 пунктов временного размещения общей вместимостью 42 тыс. человек, в резерве находится еще 149 ПВР на более чем 54 тыс. мест.
В минувшую пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщил о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина эвакуированным жителям Донбасса выплатят по 10 тыс. рублей. Как ранее сообщил Чуприян, порядка 61 тыс. жителей ДНР и ЛНР прибыли в Россию после объявленной в этих республиках эвакуации.