Принимающим жителей Донбасса регионам окажут помощь из федерального бюджета

"Безусловно, федеральная помощь будет оказана. Согласно действующим нормам, это предусмотрено. По факту это будет компенсировано, регионы это знают", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли субъектам оказана помощь из федерального бюджета. Кроме того, врио министра сообщил, что Росрезерв приступил к выдаче необходимого имущества для ПВР.

Как сообщили в МЧС, уже 43 из 85 регионов России готовы принять людей, выехавших из Донецкой и Луганской народных республик, для них подготовлено почти 400 пунктов временного размещения общей вместимостью 42 тыс. человек, в резерве находится еще 149 ПВР на более чем 54 тыс. мест.

В минувшую пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщил о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина эвакуированным жителям Донбасса выплатят по 10 тыс. рублей. Как ранее сообщил Чуприян, порядка 61 тыс. жителей ДНР и ЛНР прибыли в Россию после объявленной в этих республиках эвакуации.