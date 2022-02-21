Из Ростовской области в другие регионы отправили 8 тыс. эвакуированных из Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Более 8 тыс. эвакуированных жителей Донбасса на 10 поездах отправлены из Ростовской области в другие регионы России. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

"Отправлены из региона 10 поездов. Более 8 тыс. человек, половина из них дети", - сказал он.

С заявлениями на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей обратились около 4 тыс. жителей Донбасса, 1,2 тыс. получили средства.