Югра станет первой в РФ площадкой для обучения специалистов по инновациям соцсферы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 февраля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ станет первым в России регионом, где в текущем году пройдет обучение сотрудников и руководителей региональных центров инноваций социальной сферы. Об этом в понедельник сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Губернатор региона Наталья Комарова совместно с первым вице-президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Владиславом Корочкиным в формате видео-конференц-связи провела заседание рабочей группы "Социальное предпринимательство" комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Малое и среднее предпринимательство".

"В ходе заседания был приведен положительный пример организации обучения социальных предпринимателей в Югре. Летом 2021 года в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте проходили стажировку молодые предприниматели из пяти регионов страны. По оценке организаторов и участников стажировки, практический курс социального предпринимательства оказался интересным и полезным. Именно поэтому Югра станет первой обучающей площадкой для сотрудников и руководителей региональных центров инноваций социальной сферы", - говорится в сообщении.

С 2021 года в ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предоставляется грантовая поддержка социальным предприятиям. Так, в 2021 году в Югре провели два конкурса на предоставление грантовой поддержки субъектам малого или среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий, 88 предприятиям предоставлены гранты в объеме 41,8 млн рублей.

Директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Роман Генкель уточнил ТАСС, что обучающие курсы планируется провести в текущем году. "Их планируется провести в нынешнем году, формат будет зависеть от эпидемобстановки. На нашей площадке мы будем обучать другие регионы России", - отметил он.