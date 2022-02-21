Минздрав счел возможным провести эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минздрав считает, что положительный опыт продажи безрецептурных лекарств позволяет начать эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов. Об этом в понедельник сообщил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

"Мне кажется, мы подошли к тому, что, получив, я считаю, достаточно позитивный опыт в дистанционной продаже безрецептурных [лекарств], мы сейчас можем пойти на следующий шаг - на экспериментальный режим по дистанционной продаже рецептурных препаратов", - сказал он на заседании комиссии "Единой России" по здравоохранению.

В частности, Фисенко уточнил, что жалоб по вопросам дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов в Росздравнадзор не поступало. "На сегодняшний день Росздравнадзором выдано уже около полутысячи разрешений на дистанционную торговлю. И хочу сказать, что в Росздравнадзор жалоб на этот вид торговли мы пока не фиксируем", - добавил он.

"Мы можем по аналогии с безрецептурными лекарственными препаратами получить ряд преимуществ <...>. У нас есть ковид, но когда-то ковид закончится, у нас есть эпидподъем. Это однозначно хорошая вещь, когда пациент может не выходя из дома приобретать ассортимент лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. <...> У нас есть еще маломобильные граждане, которые также будут иметь возможность заказывать и получать данный лекарственный препарат. Преимущество, наверное, еще и в том, что пациенту не нужно будет обходить <...> несколько аптек, он может все в одном месте заказать и договориться на конкретную дату и время поставки", - рассказал Фисенко.

При этом представитель Минздрава отметил, что есть моменты, в частности технические, которые нужно проработать как раз в программе экспериментально-правового режима (ЭПР). "Мы однозначно за то, что программа ЭПР должна распространяться буквально на 2-3 региона, которые должны быть подготовлены, иметь соответствующую информационную базу, аптечную базу, то есть отвечать нескольким критериям", - заключил он.

В октябре 2021 года в пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что Минздрав и Минюст согласовали законопроект о дистанционной продаже рецептурных лекарственных средств. В новой редакции документа расширен список запрещенных для онлайн-покупки препаратов, а также добавлено положение о создании единого реестра назначений лекарств, ведение которого будет осуществляться с использованием Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.