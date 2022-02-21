На содержание эвакуированных из Донбасса в ПВР выделят по 800 рублей в сутки на человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Ростовская область получит из федерального бюджета средства на возмещение расходов на проживание и питание в пунктах временного размещения прибывших с востока Украины из расчета 800 рублей в сутки на человека, сообщил в понедельник первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов в эфире телеканала "Россия-24" .

"На возмещение проживания, питания в ПВР исходя из 800 рублей на одного человека - эти деньги мы также получим впоследствии. Сейчас вся эта работа организована, все это выполняется за счет средств внебюджетных источников", - сказал Гуськов. В пресс-службе губернатора Ростовской области уточнили, что сумма в 800 рублей рассчитана на одни сутки.

Он отметил, что регион оперативно получил средства для оказания прибывшим из ДНР и ЛНР разовой материальной помощи.

"В кратчайшие сроки, в субботу, у нас 5 млрд рублей были на наших счетах. <…> Обратились уже почти 4 тыс. человек, помощь получили более 1 тыс. человек, и эта работа активно продолжается", - отметил Гуськов.

Ранее сообщалось, что по состоянию на понедельник в 99 ПВР Ростовской области размещено более 6 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе более 3 тыс. детей.

Восемнадцатого февраля, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщил о готовности принять и разместить людей из Донбасса. Беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.